Мост через реку Неведрянку отремонтируют в Псковской области

В Псковской области заключен контракт на капитальный ремонт моста через реку Неведрянку на автомобильной дороге Толкачево — Себеж — Заситино в Себежском районе.

Подрядчик должен завершить все работы до 30 апреля 2022 года. На эти цели из областного бюджета направлено около 151 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона. Основная задача состоит в устранении дефектов и восстановлении элементов моста.

Длина участка капительного ремонта (моста вместе с подъездами к нему) составляет 243 м. Длина искусственного сооружения — около 60 м. Оно будет трехпролетным, мостовое полотно — двухполосным с тротуарами для пешеходов с обеих сторон, огражденными металлическим барьером.