Посольство РФ на Украине призвало Киев прекратить пропаганду по поводу Крыма

Посольство России на Украине призвало Киев и западных партнеров прекратить пропагандистские атаки с целью оспаривания принадлежности Крыма и предложило начать конструктивный диалог. Заявление дипмиссии в пятницу, 26 февраля, опубликовано на сайте посольства.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши неоднократные разъяснения существа обстоятельств вхождения Крыма в состав России, украинская сторона продолжает при поддержке руководства аккредитованных в Киеве посольств ряда западных государств пропагандистские атаки с целью поставить под вопрос законный выбор, сделанный на всенародном референдуме в 2014 году жителями полуострова, и очернить позитивные перемены в их жизни за последние годы», — говорится в заявлении.

Дипмиссия призвала власти Украины и «солидаризовавшихся с ними дипломатов западных стран отказаться от предвзятых, не имеющих никакого отношения к действительности оценок ситуации в Крыму», а также прекратить конфронтационные выпады и вернуться к восстановлению конструктивного российско-украинского диалога «с учетом новых реалий».

«Убеждены, что попытки наших партнеров изменить статус Крымского полуострова обречены на провал. Крымчане окончательно определились со своей судьбой и не свернут с выбранного ими пути», — добавили в дипмиссии.

Ранее в этот же день на сайте Белого дома появилось заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон никогда не признают Крым российским. США продолжат работу с целью привлечь к ответственности Россию «за ее злоупотребления и агрессию на Украине», говорится в документе.

Как полагает Байден, Россия семь лет назад «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины» присоединением полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сделал заявление, в котором сказал, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым, который являлся «сердцем Украины».

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал в беседе с «Известиями» указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма. По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом документы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.