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Аналитики назвали самые популярные категории автотоваров

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Аналитики AliExpress Россия рассказали «Известиям» в пятницу, 26 февраля, о самых популярных категориях автотоваров от локальных продавцов.

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Согласно их данным, за прошлую зиму самыми популярными стали видеорегистраторы, внешние детали кузова, пусковые устройства, а также умные системы сигнализации, воздушные компрессоры, коврики для салона и авточехлы. Больше всего пользовались спросом у российских продавцов видеорегистраторы от Xiaomi.

«Чаще всего среди видеорегистраторов от российских продавцов пользователи выбирали модели от Xiaomi стоимостью от двух до трех тысяч рублей. Наиболее важная характеристика при выборе модели — расширенный угол обзора в 130 градусов и наличие слота для больших по объему карт памяти», — говорится в сообщении.

Среди пусковых устройств популярными были модели с повышенной термоемкостью, LED-подсветкой и емкостью в 11 или в 18 тыс. мАч. В среднем такие устройства стоят около семи тысяч рублей.

Также в 2020 году популярностью пользовались комплекты накладок для тюнинга капота, вентиляции и боковых стоек, которые препятствуют попаданию снега и воды в отопительную систему автомобиля. Чаще всего россияне выбирали накладки для автомобиля LADA Niva средней стоимостью в 1,5 тыс. рублей.

Самой популярной автохимией стали очистители салона, автошампуни, а также средства для очистки колесных дисков.

Накануне, 25 февраля, эксперт рассказала, как часто следует мыть автомобиль зимой. По словам главы техцентра «Волин» Одинцовского городского округа Ольги Селезневой, машину следует мыть не реже одного раза в неделю. Кроме того, нужно регулярно очищать автомобиль от снега и наледи, поскольку они вызывают коррозию.

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