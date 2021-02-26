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Мощи Матроны Московской доставят в Тверь

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С 1 по 14 марта в соборе святого благоверного князя Александра Невского в Твери по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской.

Это одна из наиболее почитаемых святых в России. Ее чудотворная сила признана всей иерархией Русской православной церкви, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который призывал всех обращаться к святой за помощью не только в решении жизненных проблем, но и в даровании сил несения страданий, передают Тверские ведомости. Встретят ковчег с мощами Матроны 1 марта в 9 часов утра.

Напомним, в Борисоглебском мужском монастыре в Торжке (Тверская область) продолжаются реставрационные работы. Это одна из трех первых обителей, созданных на русской земле. В монастыре уже восстановлены настоятельный и братский корпуса. В настоящее время идет реставрация внутри храма и работы на надвратной колокольне с церковью Спаса над Святыми вратами. Все работы в храме планируется завершить к октябрю этого года.

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