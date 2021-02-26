Названа предварительная причина взрыва в доме в Нижнем Новгороде

Утечка газа из газораспределительной системы могла стать причиной взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил 26 февраля губернатор региона Глеб Никитин.

Чиновник прибыл на место мощного взрыва, который прогремел в кафе, пристроенном к дому на Мещерском бульваре. Он осмотрел место происшествия, ознакомился с ходом работы сотрудников экстренных служб.

Из-за ЧП в Канавинском районе Нижнего Новгорода ввели режим ЧС.

Для ликвидации последствий создали оперативный штаб, который возглавляет первый замглавы города Дмитрий Сивохин.

Сообщение о взрыве на Мещерском бульваре Канавинского района города поступило в экстренные службы 26 февраля в 09:13 мск. ЧП произошло в пристройке к многоэтажному кирпичному жилому дому, где находился суши-бар. Затем возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась.

Пострадали три человека. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 106 человек, в том числе 18 детей.

Следователи возбудили уголовное дело.