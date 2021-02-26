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Власти Москвы рассказали о назальной форме «Спутника V»

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Назальная форма «Спутника V» не будет отличаться от существующей, но позволит вакцинировать граждан, которым не рекомендована инъекция. Об этом 26 февраля сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она отметила, что препарат состоит из двух компонентов и формирует местный иммунитет в зоне носоглотки. По ее словам, вакцина будет такой же, как и стандартный инъекционный «Спутник V», однако в коробке будет находиться специальная насадка для распыления, пишет «Газета.ру».

«Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник и также два раза», — уточнила Ракова в эфире Первого канала.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин от COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В начале февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», которые подтвердили его высокую эффективность и безопасность.

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