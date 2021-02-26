Борьбу с волками обсудили в Минприроды Коми

В Минприроды Коми прошло совещание, посвященное борьбе с волками. К этой работе хотят привлечь старост населенных пунктов. Они могут оперативно взаимодействовать как с местными жителями, так и с охотниками.

Итоги совещания и договоренности, которые удалось достичь, министерство обнародует на своем сайте, отмечает ИА «Комиинформ». С недавнего времени закон закрепил право сельских старост выступать с инициативой по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта, а также предусмотрел проведение опроса среди жителей.

Ранее в Коми было прекращено уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки при нападении волка. Следователи не выявили признаков халатности со стороны должностных лиц. Трагедия произошла в Удорском районе. 5 августа 2019 года девочка вышла из дома в поселке Едва, чтобы прогуляться, и не вернулась. Ночью ее тело со следами нападения животного было найдено в центре населенного пункта.