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Новый сыродельный завод появится в Воронежской области

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В Бобровском районе Воронежской области в ноябре этого года запустят второй завод местной компании ООО «Бобровский сыродельный завод». Сумма инвестиций превышает 2 млрд рублей. Региональные власти присвоили проекту статус особо значимого.

Мощности предприятия позволят в сутки перерабатывать 450 т молока, передает ИА «Абирег». Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что благодаря проекту увеличатся объемы производства молока, кроме того, повысится качество сырья. После запуска завода регион обретет 170 дополнительных рабочих мест. По предварительным данным, налоговые поступления в бюджет с 2021 по 2030 год составят 916 млн рублей. Бобровский сыродельный завод будет производить твердые, полутвердые сыры, а также сухую сыворотку.

Напомним, в Воронеже не состоялись повторные торги по продаже имущественного комплекса ООО «Завод растительных масел «Атлам» за 53,9 млн рублей. Причина — отсутствие заявок на участие в аукционе. Активы находятся в залоге у Россельхозбанка. Их пытались реализовать пятью лотами. Самый дорогой из них — недвижимость и оборудование компании. В первый раз его выставили на торги за 59,9 млн рублей.

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