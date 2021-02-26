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Аксенов назвал слова Зеленского о вырванном сердце Украины демагогией

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова украинского президента Владимира Зеленского о вырванном сердце Украины бессовестной демагогией, а также отметил, что его вырвали организаторы и исполнители государственного переворота в Киеве. Об этом он 26 февраля рассказал «РИА Новости».

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«Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может», — объяснил он свою точку зрения.

По словам руководителя республики, крымчане не хотели «жить рядом с живыми мертвецами», поэтому вернулись в страну, которая была для них домом.

Ранее в этот же день Зеленский записал видеообращение к России, призывая «вернуть» Украине Крым, пишет «Газета.ру». «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», — отметил глава государства.

Как прокомментировал сенатор Совета Федерации от полуострова Сергей Цеков, Крым всегда был не сердцем Украины, а «чужеродным органом».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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