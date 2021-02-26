Жителя Бузулука задержали по подозрению в убийстве сожительницы

В Бузулуке (Оренбургская область) по подозрению в убийстве сожительницы задержали 49-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 24 февраля в больницу скорой помощи с ножевыми ранениями поступила 55-летняя женщина. Спасти ее не удалось, она скончалась, пишет 56orb.ru.

По подозрению в совершении преступления следователи задержали 49-летнего горожанина, сожителя убитой. Установлено, что в ночь на 24 февраля между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине несколько ударов ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

Ранее 26 февраля сообщалось, что в Новосибирской области завершено расследование дела об убийстве сельской учительницы. В совершении преступления обвиняется восьмиклассник. О том, что подростка подозревают в убийстве женщины, сообщалось в июле 2020 года.