Новые аттракционы установят на месте старых на «Зеленом острове» в Омске

Участок парка «Зеленый остров» в Омске отдали под новые аттракционы. Аукцион на аренду земли площадью 1 га состоялся в декабре прошлого года, победитель будет выплачивать городу 5 млн рублей ежемесячно.

Как сообщает ИА «Город55», среди новых аттракционов заявлено 65-метровое колесо обозрения. Однако в концепции благоустройства «Зеленого острова», представленной Центром компетенций по вопросам городской среды, оно отсутствует.

Как объяснил агентству руководитель центра, депутат горсовета Алексей Сокин, при обсуждении проекта запрос на установку колеса был, однако с участком, где его хотели установить, возникли проблемы. В результате администрация сформировала другой участок — между «Евромедом» и административным зданием парка. Именно эту землю отдали в аренду на 10 лет.

До конца 2021 года с территории планируется убрать большую часть существующих аттракционов и установить на их месте новые. Работы будут вестись параллельно с благоустройством парка по программе «Формирование комфортной городской среды».