Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США объяснили удары по Сирии необходимостью снизить угрозу атак
Мир
В СНБО рекомендовали украинцам отказаться от второго гражданства
Экономика
Курс биткоина с начала недели снизился на 16%
Мир
Украина ввела санкции против экс-главы МВД Захарченко
Мир
Россия и Испания подпишут соглашение о взаимном признании образования
Мир
Новак заявил о готовности РФ сотрудничать с Испанией в производстве вакцины
Наука
Ученые назвали увеличивающие риск тяжелой формы COVID-19 заболевания
Общество
В Назрани задержали экс-главу МВД Ингушетии Погорова
Мир
ВОЗ подтвердила соответствие российской вакцины от гриппа мировым стандартам

Новые аттракционы установят на месте старых на «Зеленом острове» в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участок парка «Зеленый остров» в Омске отдали под новые аттракционы. Аукцион на аренду земли площадью 1 га состоялся в декабре прошлого года, победитель будет выплачивать городу 5 млн рублей ежемесячно.

Как сообщает ИА «Город55», среди новых аттракционов заявлено 65-метровое колесо обозрения. Однако в концепции благоустройства «Зеленого острова», представленной Центром компетенций по вопросам городской среды, оно отсутствует.

Как объяснил агентству руководитель центра, депутат горсовета Алексей Сокин, при обсуждении проекта запрос на установку колеса был, однако с участком, где его хотели установить, возникли проблемы. В результате администрация сформировала другой участок — между «Евромедом» и административным зданием парка. Именно эту землю отдали в аренду на 10 лет.

До конца 2021 года с территории планируется убрать большую часть существующих аттракционов и установить на их месте новые. Работы будут вестись параллельно с благоустройством парка по программе «Формирование комфортной городской среды».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021