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Российский дипломат рассказал о возвращении из КНДР на дрезине

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Третий секретарь посольства России в Пхеньяне Владислав Сорокин 26 февраля рассказал, что в возвращении из КНДР на дрезине нет ничего экстраординарного и что он удивлен вниманию журналистов к этому событию.

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Он отметил, что толкать дрезину было несложно. «Я не один ее толкал, мне помогала коллега. Вполне по плечу», — сказал Сорокин «РИА Новости».

Он также опроверг, что со стороны КНДР есть претензии по поводу дрезины.

«Про то, что якобы наши друзья корейские требуют вернуть тележку, я, честно говоря, слышу первый раз <…> И, скорее всего, это неправда, хоты бы потому, что сейчас извне в КНДР не попадает ничего, границы заблокированы на ввоз товаров, на въезд людей, на любые средства транспорта», — отметил дипломат.

Сорокин подчеркнул, что на границе не возникло проблем и российские пограничники встретили группу дипломатов приветливо и тепло.

«У них были такие лица, будто они каждый день видят эти тележки, что, конечно, не так. Нас тепло встретили, все были очень вежливы, корректно, быстро оформили, все необходимые процедуры произвели. Приняли у нас на сохранение эту тележку, помогли выгрузить из нее всё», — отметил он.

Накануне, 25 февраля, Министерство иностранных дел РФ выложило в Telegram-канале видео, как российские дипломаты возвращаются из КНДР на дрезине. Сообщалось, что необычный способ путешествия связан с отсутствием пассажирского сообщения из-за пандемии COVID-19.

На следующий день, 26 февраля, россияне вернулись в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку ситуации с российскими дипломатами, которым пришлось толкать дрезину, чтобы добраться до границы КНДР, пишет «Газета.ру».

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