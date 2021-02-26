Статус клинического медучреждения могут присвоить Астраханскому онкодиспансеру
Астраханскому онкологическому диспансеру хотят присвоить статус клинического медицинского учреждения. С соответствующей инициативой выступил министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.
Новый статус позволит учреждению разрабатывать и внедрять новые технологии, методики и новые возможности для лечения пациентов и обучения персонала.
Как рассказала «Астрахань 24» главврач диспансера Ольга Полынина, сейчас в учреждении идет масштабное обновление оборудования, с помощью которого можно оказывать в том числе высокотехнологичную помощь. Медик также назвала объем замены оборудования беспрецедентным.
В этом году диспансер получит диагностическое оборудование и стойки для эндоскопических и лапароскопических операций. Ежегодно в медучреждении проводят не менее 5 тыс. операций, из них 15% на эндоскопическом оборудовании.