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Ребенок погиб в результате массового ДТП в Саратовской области

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В Марксовском районе Саратовской области семилетняя девочка погибла в массовой аварии. По данным Госавтоинспекции, 26 февраля около 17:20 на 364-м км автодороги Самара–Волгоград у села Раскатово столкнулись три фуры и легковой Hyundai.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали зажатого водителя фуры Man и передали медикам скорой помощи для госпитализации. Всего пострадали три человека — водитель и пассажирка легковушки (1988 и 1991 г.р.) и водитель фуры Man (1972 г.р.). Погибшему ребенку было семь лет, передает ИА «Взгляд-инфо».

Как стало известно 22 февраля, один человек погиб и девять пострадали в результате крупного ДТП в Красноярском крае. По данным регионального главка ГИБДД, авария произошла 21 февраля на 186-м км трассы Канск–Абан–Богучаны. Столкнулись микроавтобус Toyota Haas и легковой автомобиль Honda Orchia.

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