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Ученые назвали увеличивающие риск тяжелой формы COVID-19 заболевания

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Причиной большей части госпитализаций с коронавирусом стали четыре основных кардиометаболических расстройства. К такому выводу пришли ученые из США, материал опубликован в Journal of the American Heart Association.

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Как уточняется, специалисты провели исследование более 900 тыс. случаев госпитализации пациентов, которым диагностировали COVID‐19, зафиксированных в США к ноябрю 2020 года. Выяснилось, что более 60% из них спровоцировали четыре заболевания: ожирение, гипертензия, диабет и сердечная недостаточность.

При этом избежать госпитализации помогло бы снижение распространенности указанных заболеваний на 10%. В таком случае коронавирусных больных доставляли бы в больницы на 11% реже, отметили ученые.

Кроме того, по сведениям специалистов, в число факторов риска вошел возраст. В частности, с коронавирусом госпитализировали порядка 8% людей младше 50 лет с диабетом, однако среди людей старше 65 лет доля составляла уже 29%.

Исследователи подчеркнули, что пациентам важно указывать на риски таких заболеваний, как ожирение или диабет, призывая их менять образ жизни, чтобы укрепить здоровье. Это позволит им снизить риск получения тяжелой формы COVID-19, заключили американские ученые.

Накануне стало известно, что группа американских ученых провела исследование зависимости распространения COVID-19 от сезона, согласно результатам которого, зимой вирусом заразиться проще, чем в теплое время года.

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