Названа дата прощания с актером Вячеславом Голодновым

Актера Калужского областного драматического театра Вячеслава Голоднова похоронят в субботу, 27 февраля. Об этом сообщили в театре 26 февраля.

Прощание состоится в 12:00 в здании театра. Актер скончался 25 февраля на 73-м году жизни, причина смерти не называется.

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. Он начинал трудовую биографию рабочим, в 1977 году закончил местное культурно-просветительское училище и десять лет служил в Калужском театре юного зрителя.

В Калужском драмтеатре он начал работу в 2005 году, отмечает «Газета.ру». Артист играл в спектаклях «За двумя зайцами», «Если любишь — найди», «Шоу для настоящих леди». Кинозрителю Вячеслав Голоднов знаком по роли доминошника в фильме «Ворошиловский стрелок».