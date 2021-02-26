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В Москве стартовал девятый сезон инженерного чемпионата «CASE-IN»

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В Москве в пятницу, 26 февраля, стартовал IX сезон международного инженерного чемпионата «CASE-IN» (проект президентской платформы «Россия — страна возможностей»).

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В этом году сезон посвящен теме «Устойчивого развития» России. Соревнования будут проходить с февраля по май в пяти лигах: Школьная лига, Лига рабочих специальностей, Студенческая лига, Лига молодых специалистов и Специальная лига. Участникам предстоит разрабатывать решения кейсов по темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей. При этом будет сохранена программа наставничества для участников чемпионата.

«В новом сезоне мы существенно расширили возможности для участников: открыли новое отраслевое направление для студентов, придумали интересные задачи для школьников и предоставим молодежи возможность попробовать себя в инженерном деле независимо от региона проживания», — подчеркнул основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

Изменения в 2021 году коснутся Школьной лиги: в ней смогут испытать свои силы учащиеся 3-11 классов. Им предстоит творческое задание — конкурс рисунков на тему инженерные династии или будущее энергетики и атомной промышленности. Учащиеся 6 - 8 классов создадут из подручных средств макеты устройств или сооружений, имеющих отношение к ТЭК, МСК или атомной промышленности. Старшеклассникам предстоит изготовить технические устройства для систем управления энергообъектами или объектами атомной промышленности, а также разработать программные или графические интерфейсы к устройствам с применением дополненной реальности.

В работу Студенческой лиги также внесены коррективы: впервые участие в чемпионате примут будущие инженеры-строители и проектировщики. Также вводится и новое направление — проектный инжиниринг. Победители конкурса получат возможность стажировки в ведущих компаниях страны, а также смогут попасть в мастерскую управления Сенеж.

В марте и апреле участников ждут очные или дистанционные отборочные этапы на базе 70 вузов и полуфиналы в каждом федеральном округе. В конце мая лучшие команды встретятся в финале в Москве.

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