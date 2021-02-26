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Памфилова назвала нецелесообразным перенос выборов в Госдуму

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Выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года не будут перенесены, это нереально и нецелесообразно. Об этом 26 февраля заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с политологами и экспертами.

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Спекуляции на эту тему надо заканчивать, подчеркнула она.

«Если я сказала сегодня, что до 20 июня президент уже должен издать указ, вот когда, куда переносить, кто к этому готов?» — объяснила Памфилова.

Процесс подготовки к выборам будет запущен очень скоро, добавила глава ЦИК, поэтому перенос даты голосования ближе технически невозможен.

Также Памфилова поддержала идею об отмене «дня тишины» в условиях многодневного голосования.

«Я эту точку зрения разделяю и попробую еще раз донести ее до людей, которые принимают решение, это ведь не мы принимаем, а законодатель», — цитирует ее «Газета.ру».

24 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нижняя палата парламента может быть распущена в конце марта, а выборы в Госдуму могут провести в конце июня. По его мнению, это целесообразно на фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства не ведется разговоров о возможных досрочных выборах в Госдуму.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

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