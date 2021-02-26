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В администрации Нижнего Новгорода рассказали о состоянии дома после взрыва

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Несущие конструкции дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв, остались целыми. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Как уточняется, жители пяти из шести подъездов дома могут вернуться в свои квартиры.

«По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. Поэтому жители подъездов первого и третьего корпусов, а также второго подъезда второго корпуса могут возвращаться домой», — отмечается на сайте администрации.

Добавляется, что жителей первого подъезда могут разместить в гостинице, если у них нет места для ночлега. Также им обеспечат трехразовое питание.

Как подчеркнули власти города, жильцы дома будут возвращаться в квартиры по группам в сопровождении полицейских и спасателей.

Сообщение о взрыве на Мещерском бульваре Канавинского района города поступило в экстренные службы 26 февраля в 09:13 мск. ЧП произошло в пристройке к многоэтажному кирпичному жилому дому, где находился суши-бар. Затем возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась.

Пострадали три человека. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 106 человек, в том числе 18 детей.

Предварительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Следователи возбудили уголовное дело. Как сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин, врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим.

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