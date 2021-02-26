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Видеоэндоскопическую систему установили в больнице в Обнинске

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В Обнинске Калужской области в клинической больнице № 8 установили современную видеоэндоскопическую систему. Она позволит проводить операции, для которых раньше пациентов приходилось направлять в Москву.

Оборудование японского производства разработано для рутинных исследований и сложных эндоскопических вмешательств, передает газета «Весть». «В частности, мы выполняем такую процедуру, как эндоскопическое лигирование расширенных вен пищевода. Это малоинвазивная эндоскопическая процедура, предотвращающая кровотечение, которое может стать фатальным для пациента», — рассказал завотделением эндоскопии КБ № 8 Олег Долженко.

В Калуге ведется строительство нового корпуса детской областной больницы. Работы находятся на стадии котлована. Согласно проекту, корпус будет состоять из восьми этажей. В нем расположатся отделения реанимации, хирургии, интенсивной терапии, экстренный операционный блок, служебные и бытовые помещения.

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