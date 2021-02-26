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Тиньков возобновил передачу «Бизнес-секреты» на YouTube

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Российский бизнесмен Олег Тиньков после долгого перерыва возобновил YouTube-шоу «Бизнес-секреты». Гостями первого выпуска нового сезона стали основатели одного из крупнейших разработчиков мобильных игр в мире — компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы.

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В разговоре с Тиньковым братья Бухманы рассказали о создании своей первой игры и развитии бизнеса, вспомнили переезд из России в Дублин, поделились советами для начинающих предпринимателей, а также планами на будущее.

«Бизнес-секреты» — программа Тинькова о предпринимательстве. За время существования передачи были отсняты десятки выпусков, которые собрали более 26 млн просмотров. Первый сезон программы выходил с 2009 по 2013 год, его гостями были известные российские и зарубежные бизнесмены.

В 2015 году начался второй сезон программы. Гостями Тинькова в разные годы были Ричард Брэнсон, Евгений Чичваркин, Михаил Фридман, Михаил Прохоров, Борис Дьяконов, Артемий Лебедев, Александр Мамут, Денис Симачев, Ника Белоцерковская, Тимур Юнусов (Тимати) и многие другие.

16 февраля стоимость акций компании «Тинькофф» выросла до $50,95, по данным TCS Group на Лондонской бирже, капитализация компании превысила $10 млрд. При этом в январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Он и трасты его семьи конвертировали свои акции TCS Group из класса B в класс А и уменьшили свою голосующую долю с 84 до 35%.

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