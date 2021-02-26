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Участники рынка попросили ЦБ России сократить дневной лимит переводов в СБП

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Участники рынка обратились к Банку России с просьбой о сокращении лимита переводов по системе быстрых платежей (СБП) со 150 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает газета «Коммерсант».

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Как рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, 47% клиентов переводят до 10 тыс. рублей в месяц, почти 90% клиентов — до 50 тыс. и лишь 4% переводят свыше 100 тыс. рублей. Он подчеркнул, что предложенный Центробанком лимит в 150 тыс. рублей в день создает дополнительные предпосылки для активизации социальной инженерии через систему.

В свою очередь, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов указал на то, что расширение лимита переводов до предложенного ЦБ ограничит банки в самостоятельном осуществлении политики управления рисками. Также он отметил, что для электронных кошельков в принципе нехарактерны большие переводы, а их операторы не могут компенсировать выпадающие доходы от мелких переводов комиссиями за более крупные операции.

«Мы просим ЦБ установить обязательный минимальный лимит для электронных кошельков в размере 100 тыс. рублей в течение месяца и предусмотреть, что минимальный лимит на совершение операций в СБП не распространяется на случаи, когда банки устанавливают лимиты в рамках антиотмывочного закона», ― сказал он.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова назвала приложения и сервисы в рамках платежной системы ЦБ, которые вводятся как обязанность, очередным ударом по развитию конкуренции на платежном рынке.

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Как указывает газета, Центробанк РФ завершил прием отзывов на проект указания об изменении положения «О платежной системе Банка России». Так, согласно новым условиям, банки с апреля 2022 года будут обязаны использовать приложение СБП Pay и подключить все разрабатываемые сервисы системы. Помимо этого кредитные организации не смогут устанавливать лимит отправки денег через СБП меньше, чем 150 тыс. рублей в день.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что ЦБ России призвал банки ускорить переход на систему быстрых платежей. Отмечалось, что в Центробанке обеспокоены тем, что многие банки запланировали внедрение сервиса на крайние сроки, и попросили ускорить этот процесс.

Также в регуляторе подчеркнули, что от несоблюдения банками сроков внедрения системы страдают их клиенты, которые лишены возможности осуществлять платежи через СБП.

2 февраля сообщалось, что ритейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей из-за недоработки банками функционала своих мобильных приложений и неудобного клиентского функционала. В письме Ассоциации компаний интернет-торговли в ЦБ также говорилось о том, что клиентский путь необходимо упростить с помощью единого приложения, к которому в обязательном порядке следует подключить все банки.

Системно значимым кредитным организациям необходимо подключить сервисы к 1 октября 2021 года, банкам с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го. Эти сроки были установлены еще в ноябре 2020 года. На расширение функционала СБП банкам понадобится не менее 35–60 дней. Сервис, позволяющий совершать переводы между счетами разных банков по телефонному номеру, был запущен ЦБ в начале 2019 года.

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