Участники рынка попросили ЦБ России сократить дневной лимит переводов в СБП

Участники рынка обратились к Банку России с просьбой о сокращении лимита переводов по системе быстрых платежей (СБП) со 150 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает газета «Коммерсант».

Как рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, 47% клиентов переводят до 10 тыс. рублей в месяц, почти 90% клиентов — до 50 тыс. и лишь 4% переводят свыше 100 тыс. рублей. Он подчеркнул, что предложенный Центробанком лимит в 150 тыс. рублей в день создает дополнительные предпосылки для активизации социальной инженерии через систему.

В свою очередь, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов указал на то, что расширение лимита переводов до предложенного ЦБ ограничит банки в самостоятельном осуществлении политики управления рисками. Также он отметил, что для электронных кошельков в принципе нехарактерны большие переводы, а их операторы не могут компенсировать выпадающие доходы от мелких переводов комиссиями за более крупные операции.

«Мы просим ЦБ установить обязательный минимальный лимит для электронных кошельков в размере 100 тыс. рублей в течение месяца и предусмотреть, что минимальный лимит на совершение операций в СБП не распространяется на случаи, когда банки устанавливают лимиты в рамках антиотмывочного закона», ― сказал он.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова назвала приложения и сервисы в рамках платежной системы ЦБ, которые вводятся как обязанность, очередным ударом по развитию конкуренции на платежном рынке.

Как указывает газета, Центробанк РФ завершил прием отзывов на проект указания об изменении положения «О платежной системе Банка России». Так, согласно новым условиям, банки с апреля 2022 года будут обязаны использовать приложение СБП Pay и подключить все разрабатываемые сервисы системы. Помимо этого кредитные организации не смогут устанавливать лимит отправки денег через СБП меньше, чем 150 тыс. рублей в день.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что ЦБ России призвал банки ускорить переход на систему быстрых платежей. Отмечалось, что в Центробанке обеспокоены тем, что многие банки запланировали внедрение сервиса на крайние сроки, и попросили ускорить этот процесс.

Также в регуляторе подчеркнули, что от несоблюдения банками сроков внедрения системы страдают их клиенты, которые лишены возможности осуществлять платежи через СБП.

2 февраля сообщалось, что ритейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей из-за недоработки банками функционала своих мобильных приложений и неудобного клиентского функционала. В письме Ассоциации компаний интернет-торговли в ЦБ также говорилось о том, что клиентский путь необходимо упростить с помощью единого приложения, к которому в обязательном порядке следует подключить все банки.

Системно значимым кредитным организациям необходимо подключить сервисы к 1 октября 2021 года, банкам с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го. Эти сроки были установлены еще в ноябре 2020 года. На расширение функционала СБП банкам понадобится не менее 35–60 дней. Сервис, позволяющий совершать переводы между счетами разных банков по телефонному номеру, был запущен ЦБ в начале 2019 года.