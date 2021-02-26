Более 22 т бельгийских груш уничтожили в Псковской области

В Себежском районе Псковской области на полигоне твердых бытовых отходов специалисты управления Россельхознадзора уничтожили более 22 т бельгийских груш без документов. Груз обнаружили в автомобиле, где перевозили бутылки с минеральной питьевой водой.

На маркировочных этикетках партии груш в качестве страны происхождения фруктов была указана Бельгия, а страны-импортера — Республика Беларусь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. Фитосанитарный сертификат и другие сопроводительные документы представлены не были.

В январе в Псковскую область не допустили более 44 тыс. саженцев винограда. Партию задержали на российско-латвийском участке границы в автомобильном пункте пропуска «Бурачки». Сведения о количестве продукта, которые были указаны в фитосанитарном сертификате, не соответствовали данным в транспортных и коммерческих документах.