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Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским. Об этом говорится в обращении американского лидера, опубликованном в пятницу, 26 февраля, на сайте Белого дома.

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«В эту мрачную годовщину мы повторяем простую истину: Крым — это Украина <...> Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», — говорится в публикации.

Как отметил глава Белого дома, Вашингтон продолжит работу по привлечению к ответственности России «за ее злоупотребления и агрессию на Украине», передает «Газета.ру».

«Соединенные Штаты по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны», — подчеркнул Байден.

12 февраля политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании СБ ООН также сказал, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым территорией России и не отменят свои санкции против РФ, пока она не изменит свою политику в отношении Украины.

В тот же день депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал американские власти не вмешиваться во внутренние дела России.

Кроме того, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что Крым выработал стойкий иммунитет к западным санкциям, в том числе к ограничениям со стороны Соединенных Штатов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Москва неоднократно утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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