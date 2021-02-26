В СФ РФ заявили о «двуличии» заявлений Зеленского о Крыме

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не пришлось бы переживать по поводу отсутствия «вырванного сердца», если бы не внутриполитическая ситуация в стране в 2014 году, его заявления «двуличны». Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Сколько лет происходит тотальное нарушение прав людей на Донбассе, в Луганске. Это такое двуличие, такая политическая близорукость. Если бы не было государственного переворота 2013-2014 года, то сегодня Зеленскому не пришлось бы переживать по поводу того, кто у него какие сердца вырывал», — рассказала она «РИА Новости».

Алтабаева также выразила надежду на будущее новое руководство страны, которое сможет прагматично с политической и нравственной позиции решать созданные властью Украины проблемы. По словам сенатора, Зеленскому нужно вспомнить события 2014 года, а затем взять во внимание желание Крыма вернуться в состав России.

«Я прошу прощения, если вспомнить события семилетней давности о всенародном движении в Севастополе, а затем в Крыму и желании вернуться в состав России, почему о наших правах, жителей полуострова, никто не говорит, в том числе президент Украины?», — сказала Алтабаева.

Ранее в этот день президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о том, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым, который являлся «сердцем Украины». Он сказал, что Украина никогда не забудет, кто это сделал, и никогда не забудет, кто позволил это сделать.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал в беседе с «Известиями» указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма. По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом указы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

Зеленский 26 февраля подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Он поручил правительству организацию и запуск «Крымской платформы» и разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев систематизирует усилия, чтобы Россия не могла распространить свое влияние и укреплять позиции в Крыму и Донбассе.

Крым стал регионом России после проведенного в 2014 году референдума. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Власти полуострова провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что крымчане в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.