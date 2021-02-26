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В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о полуострове

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Враждебная политика Украины является самой большой болью, в том числе и для россиян. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Такие фейковые заявления не имеют под собой ни юридического, ни морального основания»», — отметил Гемпель в беседе с RT.

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Парламентарий рассказал о том, что только те отношения, которые по вине украинских политиков сложились между Украиной и Россией, можно назвать «вырванным сердцем», так как на сегодняшний день эта враждебная политика и гражданская война на территории Украины — самая большая боль и для россиян.

Он также напомнил, что Крым вернулся в Россию с соблюдением международных норм права.

«Пускай (президент Украины Владимир) Зеленский не забывает, что толчком для возвращения Крыма в состав России послужило безвластие, бесправие и нарушение всех законных украинских норм, в том числе и конституции», — добавил парламентарий.

По словам Гемпеля, жителям Крыма надоело видеть, как на протяжении 20 лет грабили полуостров.

Ранее в этот день Зеленский в своем Telegram-канале заявил о том, что, для того чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым, который являлся «сердцем Украины». Он сказал, что Украина никогда не забудет, кто это сделал, и никогда не забудет, кто позволил это сделать.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал в беседе с «Известиями» указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма. По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом указы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

Зеленский 26 февраля подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Он поручил правительству организацию и запуск «Крымской платформы» и разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев систематизирует усилия, чтобы Россия не могла распространить свое влияние и укреплять позиции в Крыму и Донбассе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Москва неоднократно утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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