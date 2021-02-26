Умер главред издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров

Скончался главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров. Об этом сообщается в пятницу, 26 февраля, на сайте издательства.

«Издательство «Молодая гвардия» с глубоким прискорбием сообщает, что 25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров», — говорится в публикации.

Редакция выразила соболезнования родным и близким Петрова, отметив его личные качества — «ум, талант, обаяние, широту взглядов, присущие истинному русскому интеллигенту».

Андрей Петров родился 22 марта 1959 года в Московской области, окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Работал учителем истории и обществоведения в московской средней школе № 874, параллельно начал сотрудничать с «Молодой гвардией», а в 1996 году стал главным редактором издательства.

Он признавался лучшим главным редактором года на всероссийском конкурсе «Человек книги», был награжден многочисленными медалями и знаками отличия федеральных органов и общественных организаций. В 2007 году Петрову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».