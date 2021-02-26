Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
СК возбудил дело после кражи пушки с памятника воинам СССР в Латвии
Мир
МИД Сирии осудил налеты авиации США на провинцию Дейр-эз-Зор
Общество
Умер главред издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров
Общество
Астрономическая весна наступит в Северном полушарии 20 марта
Политика
Памфилова назвала нецелесообразным перенос выборов в Госдуму
Происшествия
В Башкортостане участковый спас 86-летнюю женщину из пожара
Интернет
В Google Play нашли мошенническое приложение
Мир
Немецкий политолог рассказал о неудачных попытках ЕС надавить на Россию
Мир
ВОЗ проверит версию о возникновении COVID-19 на еще одном рынке Уханя

Умер главред издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скончался главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров. Об этом сообщается в пятницу, 26 февраля, на сайте издательства.

«Издательство «Молодая гвардия» с глубоким прискорбием сообщает, что 25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров», — говорится в публикации.

Редакция выразила соболезнования родным и близким Петрова, отметив его личные качества — «ум, талант, обаяние, широту взглядов, присущие истинному русскому интеллигенту».

Андрей Петров родился 22 марта 1959 года в Московской области, окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Работал учителем истории и обществоведения в московской средней школе № 874, параллельно начал сотрудничать с «Молодой гвардией», а в 1996 году стал главным редактором издательства.

Он признавался лучшим главным редактором года на всероссийском конкурсе «Человек книги», был награжден многочисленными медалями и знаками отличия федеральных органов и общественных организаций. В 2007 году Петрову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021