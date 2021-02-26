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Центр четвертой промышленной революции откроют в Ульяновской области

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В Ульяновской области появится Центр четвертой промышленной революции, который будет знакомить предпринимателей с передовыми решениями в технологической сфере, разрабатывать новые подходы к нормативному регулированию, привлекать лучших российских и международных экспертов, передает ulpravda.ru.

«Еще одним новым направлением работы министерства станет деятельность проектного Центра молодых промышленников. Это позволит увеличить число эффективных высокотехнологичных промышленных компаний, а также наладить сотрудничество с ключевыми институтами развития для содействия наиболее перспективным промышленным стартапам. Также предложил сегодня сформировать подпрограмму поддержки ульяновских производителей и внутриобластной кооперации», — рассказал губернатор региона Сергей Морозов.

В Ульяновской области с начала этого года создано почти 3 тыс. новых рабочих мест. Об этом рассказала ранее руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов региона Светлана Дронова. По ее словам, многие предприятия региона уже научились работать в условиях ограничений и восстановились. Совместно с работодателями власти формируют новые методы, способствующие устройству граждан на рабочие места. Отдельное внимание уделяется кадровому обеспечению инвестпроектов.

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