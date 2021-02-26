В Google Play нашли мошенническое приложение

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили в магазине Google Play приложение, которое выманивало у пользователей деньги под видом цифровой бонусной карты. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу, 26 февраля.

«Эксперты нашли в популярном мессенджере поддельную рассылку, в которой говорилось о выгодной акции от одной из крупнейших российских торговых сетей. Ссылка вела на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения. Для ее использования необходимо было оформить платную подписку, которая стоила 600 рублей в неделю», — рассказали в компании.

Внутри пустого приложения скрывался троянский вирус, который мимикрировал под цифровые дисконтные, бонусные и подарочные карты различных ритейл-брендов, популярных в России. Количество установок программы превысило 10 тыс. Потенциальный ущерб от данного вируса мог составить 6 млн рублей. Специалисты «Лаборатории Касперского» уже уведомили Google о троянце.

«Злоумышленники усыпляют бдительность пользователей не только c помощью логотипов и узнаваемых цветов брендов, но и накрученных оценок и комментариев. У найденных поддельных приложений были высокие оценки и много положительных откликов. Вероятнее всего, они действительно были фейковыми», — объяснил исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Игорь Головин.

25 февраля в Роскачестве рассказали о том, что приложение Clubhouse может нести в себе угрозы безопасности его пользователям. Эксперты напомнили, что при установке программа запрашивает разрешение на доступ ко всем контактам пользователя мобильного устройства, а потом предлагает пригласить всех, кто находится в адресной книге, но возможности удалить данные, которыми пользователь поделился с сервисом, пока нет. Еще одной опасностью использования Clubhouse может стать то, что разговоры в этом сервисе записываются и могут утечь в руки третьих лиц.