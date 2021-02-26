В Башкортостане участковый спас 86-летнюю женщину из пожара

В Башкортостане участковый уполномоченный капитан полиции Константин Корольков спас 86-летнюю женщину из пожара в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает «МВД МЕДИА».

На данный момент жизни пенсионерки ничего не угрожает.

Сообщение о возгорании в здании по улице Ленина поступило в отдел МВД по Белебеевскому району. Дым начал подниматься на верхние этажи здания. На место происшествия приехал Корольков, которому сообщили о возможном местонахождении пенсионерки в одной из квартир.

Участковый вместе с сотрудниками МЧС позвонили в звонок, однако им никто не открыл. Приняв решение вскрыть дверь, Корольков вошел в помещение и обнаружил 86-летнюю женщину без сознания. Он вынес жительницу на улицу, где находились врачи.

Члены общественного совета отдела полиции Белебеевского района оценили поступок Королькова. В ближайшее время будет произведено награждение.

Также сообщается, что предварительной причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки.

Ранее, 23 февраля, офицер в Свердловской области спас двух подростков из пожара в жилом доме. Командир взвода связи армии ВВС и ПВО Центрального военного округа лейтенант Максим Крамаренко рассказал, что ехал на службу с обеда на такси, когда в глубине дачного поселка увидел дым.

Через окно он вытащил из горящего дома двух девочек 14 и 16 лет, их мама и бабушка к тому моменту успели выбраться из дома самостоятельно. О молодом военном, который первым пришел на помощь и спас детей, женщинам позднее рассказали соседи.