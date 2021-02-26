Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
СК возбудил дело после кражи пушки с памятника воинам СССР в Латвии
Мир
МИД Сирии осудил налеты авиации США на провинцию Дейр-эз-Зор
Общество
Умер главред издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров
Общество
Астрономическая весна наступит в Северном полушарии 20 марта
Политика
Памфилова назвала нецелесообразным перенос выборов в Госдуму
Происшествия
В Башкортостане участковый спас 86-летнюю женщину из пожара
Интернет
В Google Play нашли мошенническое приложение
Мир
Немецкий политолог рассказал о неудачных попытках ЕС надавить на Россию
Мир
ВОЗ проверит версию о возникновении COVID-19 на еще одном рынке Уханя

В Башкортостане участковый спас 86-летнюю женщину из пожара

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкортостане участковый уполномоченный капитан полиции Константин Корольков спас 86-летнюю женщину из пожара в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает «МВД МЕДИА».

На данный момент жизни пенсионерки ничего не угрожает.

Нет штрафа без огня: наказание за пожары увеличат в 10 раз
Госдума готовится ужесточить нормы о нарушении правил безопасности в лесах

Сообщение о возгорании в здании по улице Ленина поступило в отдел МВД по Белебеевскому району. Дым начал подниматься на верхние этажи здания. На место происшествия приехал Корольков, которому сообщили о возможном местонахождении пенсионерки в одной из квартир.

Участковый вместе с сотрудниками МЧС позвонили в звонок, однако им никто не открыл. Приняв решение вскрыть дверь, Корольков вошел в помещение и обнаружил 86-летнюю женщину без сознания. Он вынес жительницу на улицу, где находились врачи.

Члены общественного совета отдела полиции Белебеевского района оценили поступок Королькова. В ближайшее время будет произведено награждение.

Также сообщается, что предварительной причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки.

Ранее, 23 февраля, офицер в Свердловской области спас двух подростков из пожара в жилом доме. Командир взвода связи армии ВВС и ПВО Центрального военного округа лейтенант Максим Крамаренко рассказал, что ехал на службу с обеда на такси, когда в глубине дачного поселка увидел дым.

Через окно он вытащил из горящего дома двух девочек 14 и 16 лет, их мама и бабушка к тому моменту успели выбраться из дома самостоятельно. О молодом военном, который первым пришел на помощь и спас детей, женщинам позднее рассказали соседи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021