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Немецкий политолог рассказал о неудачных попытках ЕС надавить на Россию
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Немецкий политолог рассказал о неудачных попытках ЕС надавить на Россию

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Немецкий профессор и политолог Томас Егер в статье для издания Focus, опубликованной 25 февраля, рассказал о неудачных попытках европейских политиков надавить на Россию.

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В частности, Егер указал на разобщенность Европейского союза и отсутствие стратегии в отношениях с Россией. Политолог отметил, что санкции против РФ не приводят к «зримым результатам».

«В настоящее время у Евросоюза практически нет других средств воздействия. Таким образом, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель признала провал политики в отношении России как минимум за последние семь лет», — отметил автор материала, ссылаясь на выступление Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, где она, по мнению эксперта, признала «крах основанных на санкциях дипломатических усилий Германии и Франции».

Егер напомнил, что взаимодействие между Россией и Евросоюзом осложняется позицией президента США Джо Байдена, который расценивает Москву как «угрозу западным демократиям».

«Если Польша относится к ней (РФ. — Ред.) резко отрицательно, то Франция готова вести с Россией активный диалог <…> Тем временем американский президент требует принятия решения», — отмечает автор публикации.

По словам Егера, немецкое правительство находится далеко от сформированной позиции по этому вопросу.

В то же время, как заявляет профессор, РФ отстаивает свою территориальную целостность и не собирается менять что-либо из-за давления извне. Также Егер вспомнил переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, в ходе которых российский министр указал на «высокомерие» Европы и напомнил Брюсселю о том, что необходимо воздержаться от вмешательства во внутренние дела России.

Профессор отметил, что ЕС надо уделить внимание разграничению вопросов, по которым он с Москвой сотрудничает, от тем, которые вызывают разногласия. Егер не стал уточнять, насколько стратегия Евросоюза должна коррелировать с позицией властей Соединенных Штатов.

25 февраля председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции ЕС в отношении России из-за приговора блогеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе.

24 февраля постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза, и не исключает, что реакция Кремля будет асимметричной.

На прошлой неделе Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИДов стран Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против РФ из-за ситуации вокруг Навального.

Решение Евросоюза о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2,5 года. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Доктор философии международных отношений Великобритании Зено Леони заявил, что решение Европейского суда по правам человека по Навальному не имеет аналогов, к нему применили совершенно другой подход, чем к другим. По его словам, Навальный известен как русский националист и популист без стратегии, а его высказывания о Крыме и ряд других заявлений противоречат позиции Евросоюза. В то же время решение ЕСПЧ стало инструментом популизма.

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