Систему распознавания усталости водителя установили в автобусах Казани

В 73 автобусах в Казани появилась система распознавания усталости водителя. Тестирование будут проводить до 2022 года.

Специальная камера установлена таким образом, чтобы улавливать основные признаки усталости водителя. К таковым относят частое зевание, сонную мимику, а также особенности расположения век и зрачков. Система начинает работать после того, как водитель проехал 15 км. Об этом пишет InKazan.ru.

Также система будет реагировать, если водитель воспользуется мобильным телефоном. Чтобы не дать водителю уснуть или отвлечься, техника будет подавать звуковые сигналы.

Предполагается, что новинка позволит улучшить качество обслуживания пассажиров, а также выявлять водителей, которые нарушают трудовую дисциплину или устают за рулем.