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ВОЗ проверит версию о возникновении COVID-19 на еще одном рынке Уханя
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ВОЗ проверит версию о возникновении COVID-19 на еще одном рынке Уханя

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент занимаются проверкой версии, согласно которой возможно возникновение COVID-19 на еще одном продовольственном рынке в Ухане. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По итогам визита в Ухань группа рекомендует продолжить изучение ранних случаев заражения. В ближайшие дни специалисты ВОЗ планируют опубликовать рекомендации для дальнейшего изучения происхождения коронавируса», — отметил глава посетившей КНР международной экспертной группы ВОЗ, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

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По данным газеты, житель Уханя Чэнь, вирус у которого был обнаружен 8 декабря 2019 года, рассказал миссии ВОЗ, что его родители покупали продукты на другом местном рынке. Организация пришла к выводу, что COVID-19 мог распространяться по городу еще до вспышки на рынке «Хуанань».

Точное местонахождение рынка, а также определение связи между молодым человеком и другими случаями заражения COVID-19, выявленными в Ухане в декабре 2019 года, позволят ВОЗ установить первоначальную причину зарождения вируса.

The Wall Street Journal подчеркивает, что отрицательные тесты на коронавирус у родителей Чэня не говорят о проведенных исследованиях на антитела, они также не содержат информацию о врачах, которые их проводили.

Ранее, 15 февраля, члены международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения, изучавшие истоки пандемии COVID-19 в китайском Ухане, опровергли сообщение газеты The New York Times (NYT) о том, что китайская сторона якобы отказалась предоставить экспертам ВОЗ данные о первых случаях заражения SARS-CoV-2.

12 февраля в американских СМИ, в частности в NYT и The Wall Street Journal, появились материалы о том, что китайские власти якобы отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране. Со ссылкой на представителей ВОЗ газеты утверждали, что большинство запросов было отклонено.

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи. Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в Ухане. 7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

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