Лавров: США предупредили Россию об ударе в Сирии за несколько минут

Вашингтон предупредил российских военных о предстоящем ударе по сирийским объектам за несколько минут до него, заявил в пятницу, 26 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой в Москве.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут [до авиаудара]. Такое уведомление ничего не дает, когда удар уже фактически наносится. Но это нельзя воспринимать в отрыве от того, что США находятся на территории Сирии незаконно», — сказал глава МИД РФ, подчеркнув, что Москва ранее выражала обеспокоенность действиями США в Сирии, в частности на границе с Ираком.

Так, добавил Лавров, Вашингтон продолжает разыгрывать «карту сепаратизма», блокирует поставки гуманитарной помощи и материалов для восстановления территорий, контролируемых Дамаском.

Дипломат также отметил, что США незаконно эксплуатируют ресурсы углеводородов в Сирии.

По его словам, из разных источников поступает информация, что американская сторона якобы вовсе не планирует уходить из Сирии. В связи с этим Москва желает понимать, как новая администрация США предполагает выстраивать стратегию в отношении САР, подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что Россия намерена в скором времени возобновить контакты с США по вопросу САР.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Россия решительно осуждает авиаудар США по Сирии. Она также подтвердила неприятие Москвой любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов.

По данным издания The Washington Post, в результате авиаудара погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

Ранее в феврале ракетному обстрелу подвергся район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Там расположена военная база, которую используют американские военные. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали американские военные и несколько специалистов из США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 февраля заявила, что Соединенные Штаты оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел.