Toyota отзовет в РФ 3,5 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами

Toyota отзовет в России около 3,5 тыс. автомобилей. Это машины, реализованные с 17 августа 2018 по 2021 год. У автомобилей японской марки выявлены проблемы с тормозами, сообщает телеканал «Известия». Как выяснилось, на заводе-изготовителе были установлены плохие механизмы. Речь идет о моделях Hilux и Fortuner. Владельцев машин, попадающих под отзыв, в скором времени оповестят дилеры.

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