ВОЗ сочла «низким» риск передачи птичьего гриппа в России

Риск передачи новой разновидности птичьего гриппа A(H5N8) от человека к человеку в России остается «низким». Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Имеющаяся на данный момент информация позволяет сделать вывод, согласно которому риск передачи от человека к человеку остается низким. ВОЗ выступает против проведения какого-либо специального скрининга путешественников в пунктах въезда, а также против ограничений на путешествия и торговлю с Российской Федерацией», — отмечается в информационном бюллетене.

Также отмечается, что случаи заражения данным вирусом, которые описывает Россия, не меняют рекомендации ВОЗ в области общественного здравоохранения и надлежащего наблюдения за животными. Работники птицеферм, по мнению организации, должны быть защищены масками и перчатками и другими антисептическими средствами.

Кроме того, ВОЗ подчеркивает рекомендацию по избеганию подобных сельскохозяйственных предприятий в странах с известными вспышками птичьего гриппа.

Ранее, 20 февраля, в России подтвердили первые случаи инфицирования людей вирусом птичьего гриппа. Он был обнаружен у семи сотрудников птицефабрики, которая расположена на юге страны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что данные о заражении людей были направлены в ВОЗ.

Позднее в пресс-службе губернатора Астраханской области сообщили, что сотрудники птицефабрики прошли лечение, их здоровью ничего не угрожает.

В январе в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Сообщалось, что грипп могут занести перелетные птицы из Европы. По данным ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов со своей стороны заявил, что уже сейчас можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8.