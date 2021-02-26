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Астрономическая весна наступит в Северном полушарии 20 марта

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День весеннего равноденствия, после которого продолжительность дня будет постепенно становиться больше, чем длина ночи, в этом году наступит 20 марта. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Московского планетария в пятницу, 26 февраля.

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В планетарии рассказали, что с каждым днем Солнце будет подходить к небесному экватору всё ближе и 20 марта в 12:37 мск пересечет его.

«В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном — осень. Это — День весеннего равноденствия», — сказали в пресс-службе.

Продолжительность дня в течение марта увеличится с 10 часов 46 минут до 13 часов 5 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в марте на европейской территории страны будет неоднородной, периоды тепла будут чередоваться с морозами весь месяц.

По данным центра погоды «Фобос», в первый месяц весны в Москве будет теплее на 1–3 градуса выше положенных по климату значений. Средняя температура воздуха в городе ночью в начале этого месяца должна составлять –5...–10 градусов, а в конце — 0...–5 градусов. Однако днем будет –1...–6 градусов. Ближе к апрелю ожидается +2...+7 градусов.

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