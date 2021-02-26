ЦБ сообщил о росте выдачи ипотечных кредитов на 37,4% в январе

В январе 2021 года российские банки предоставили ипотечные жилищные кредиты на общую сумму в 259,5 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в пятницу, 26 февраля, на сайте Центробанка РФ.

Кроме того, количество предоставленных в январе текущего года кредитов возросло на 95,05 тыс. (22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). При этом средневзвешенная ставка по жилищной ипотеке за месяц снизилась на 0,13% и составила 7,23%. Что касается среднего размера такой ипотеки, то за месяц он вырос на 3,1% и в январе составил 2,73 млн рублей.

Как отметил руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг, ставка по ипотеке в 7,23%, в том числе 5,86% на первичном рынке, ― это минимальные значения за всю историю рынка.

«В то же время в условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок. Доходность пятилетних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 п.п., что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан», ― подчеркнул он.

Также Гольдберг призвал сконцентрироваться на реализации системных мер по развитию ипотечного кредитования, в том числе на развитии рынка ипотечных облигаций, внедрении электронной закладной и полному переводу процесса выдачи ипотеки в электронный вид. По его мнению, эти меры помогут сократить издержки кредиторов и снизят ипотечную ставку.

Накануне вице-спикер Совфеда Николай Журавлев рассказал, что российские сенаторы предложили развивать программу льготной ипотеки в стране, сделав ее более точечной и распространив ее на те регионы, где «строительство жилья замедлено». Также отмечалось, что «нужно ограничивать те регионы, в которых идет резкий рост цен».

19 февраля о необходимости обеспечивать доступность ипотеки в России адресными мерами заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в противном случае на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри».

Глава регулятора напомнила, что в 2020 году ставка по ипотеке была уменьшена за счет общего понижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая в настоящий момент провоцирует рост стоимости жилья. По ее словам, на региональном уровне низкая ставка уже перекрыта возросшей ценой квартиры.

Ранее, 15 февраля, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.