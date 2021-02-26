Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Рогозин показал фото извержения вулкана Этна из космоса
Общество
Памфилова привилась от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона»
Политика
В Госдуме раскритиковали указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма
Мир
Путин обсудил с канцлером Австрии возможные поставки «Спутника V»
Мир
Делегация РФ в ОБСЕ указала на дискриминацию русскоязычного населения на Украине
Мир
В Белоруссии произвели первые партии вакцины «Спутник V»
Наука
SpaceX готовит к запуску новую партию интернет-спутников Starlink
Экономика
Эксперт спрогнозировал возвращение в 2022 году безработицы на допандемический уровень
Мир
Порошенко назвал потерю Крыма финалом тридцатилетней истории

ЦБ сообщил о росте выдачи ипотечных кредитов на 37,4% в январе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В январе 2021 года российские банки предоставили ипотечные жилищные кредиты на общую сумму в 259,5 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в пятницу, 26 февраля, на сайте Центробанка РФ.

Перезагрузились: россияне массово рефинансируют ипотеку
Как это может сказаться на финансовом рынке и ценах на недвижимость

Кроме того, количество предоставленных в январе текущего года кредитов возросло на 95,05 тыс. (22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). При этом средневзвешенная ставка по жилищной ипотеке за месяц снизилась на 0,13% и составила 7,23%. Что касается среднего размера такой ипотеки, то за месяц он вырос на 3,1% и в январе составил 2,73 млн рублей.

Как отметил руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг, ставка по ипотеке в 7,23%, в том числе 5,86% на первичном рынке, ― это минимальные значения за всю историю рынка.

«В то же время в условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок. Доходность пятилетних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 п.п., что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан», ― подчеркнул он.

Также Гольдберг призвал сконцентрироваться на реализации системных мер по развитию ипотечного кредитования, в том числе на развитии рынка ипотечных облигаций, внедрении электронной закладной и полному переводу процесса выдачи ипотеки в электронный вид. По его мнению, эти меры помогут сократить издержки кредиторов и снизят ипотечную ставку.

Накануне вице-спикер Совфеда Николай Журавлев рассказал, что российские сенаторы предложили развивать программу льготной ипотеки в стране, сделав ее более точечной и распространив ее на те регионы, где «строительство жилья замедлено». Также отмечалось, что «нужно ограничивать те регионы, в которых идет резкий рост цен».

19 февраля о необходимости обеспечивать доступность ипотеки в России адресными мерами заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в противном случае на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри».

Глава регулятора напомнила, что в 2020 году ставка по ипотеке была уменьшена за счет общего понижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая в настоящий момент провоцирует рост стоимости жилья. По ее словам, на региональном уровне низкая ставка уже перекрыта возросшей ценой квартиры.

Ранее, 15 февраля, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021