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В 2020 году 12 человек погибли на работе в Волгоградской области

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Фонд социального страхования опубликовал статистику несчастных случаев на производстве в Волгоградской области. В 2020 году смертельные травмы на работе получили 12 человек.

По данным фонда, всего в 2020 году зарегистрировано 338 несчастных случаев на производстве. Почти половина ситуаций связана с падением работников с высоты. Кроме того, зарегистрировано три поражения электрическим током. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Единовременные выплаты в общем. Объеме 24 млн рублей назначены 114 пострадавшим. Кроме того, произведены ежемесячные отчисления в пользу работников. Пострадавшим выдавались путевки на санаторное лечение в Волгограде, Анапе, Саратове, Пятигорске и Астрахани. Также потерпевшие получили компенсации на приобретение лекарств в размере 15,5 млн рублей.

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