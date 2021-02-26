В России появится обновленный кроссовер Subaru XV

На российском рынке появится обновленный кроссовер Subaru XV. Это следует из «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС), которое опубликовано 26 февраля в базе Росстандарта.

Судя по информации из документа, автомобиль будет предлагаться с 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л.с., а также 150-сильным агрегатом объемом 2,0 л. Оба мотора работают с вариатором. Привод предусмотрен только полный.

В списке оборудования — климат-контроль, аудиосистема с Bluetooth, подогрев передних кресел и руля, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль с двумя камерами для контроля дистанции до впереди идущего автомобиля и система мониторинга мертвых зон.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году компания Subaru продала в России 6240 своих новых автомобилей. Эта цифра на 19% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Тогда на российском рынке было реализовано 7686 японских машин.

25 ноября сообщалось, что Subaru начинает в России продажи новой версии модели Forester под названием Sport.