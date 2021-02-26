Кардиолог назвала нетипичные симптомы инфаркта

Боли с левой стороны тела, боли в левой руке и даже мизинце могут быть признаками инфаркта. Об этом в интервью Пятому каналу сообщила врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

По ее словам, иногда встречается безболевой инфаркт. О том, что человек перенес инфаркт, пациент иногда узнает непосредственно на приеме у врача.

Когда происходит абдоминальный инфаркт, боли локализуются в верхней половине живота. «Очень часто такой инфаркт миокарда раньше, да и сейчас путают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Такие пациенты чаще всего попадают сначала к хирургам», — сказала специалист.

Спасти жизнь человека может вовремя сделанное ЭКГ и присутствие рядом кардиолога.

Аритмический инфаркт проявляется в виде различных аритмий. «Есть жизнеугрожающие аритмии, при которых пациент может потерять сознание или даже может развиться клиническая смерть», — сказала Гаврилюк.

Как добавила кардиолог, церебральный инфаркт объясняется острым нарушением мозгового кровообращения, при котором происходят нарушения в нервной системе.

По мнению кардиолога, все нетипичные формы инфаркта миокарда тяжело диагностировать, поэтому людям необходимо понимать, что с нетипичным сердечным приступом могут столкнуться абсолютно все.