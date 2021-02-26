Мошенники похитили 4 млн рублей у пенсионеров в Рязанской области

Полиция в Рязанской области проводит проверку в связи с несколькими случаями телефонного мошенничества. Потерпевшие лишились около 4 млн рублей.

По данным МВД, во всех случаях пострадавшим пенсионерам звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о попытках несанкционированного списания средств со счетов потерпевших. Для защиты сбережений звонившие просили продиктовать сведения о банковских картах и выполнить ряд инструкций. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Со счета 64-летней жительницы Скопина пропало 180 тыс. рублей. Более 241 тыс. рублей мошенники перечислили со счета 65-летней женщины из поселка Сынтул. 70-летний пенсионер из Клепиковского района лишился почти 3,5 млн рублей.

В полиции уточнили, что к хищениям причастны разные люди. Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Калуге мужчина лишился более 2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Злоумышленники позвонили потерпевшему и под предлогом защиты счета от подозрительных операций попросили сообщить реквизиты карты и пароли из SMS-сообщений.