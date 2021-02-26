Ученые прокомментировали появление в Калифорнии нового штамма коронавируса

Обнаруженный в Калифорнии штамм COVID-19 не только распространяется быстрее других, но также гораздо более устойчив к вакцинам. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

«Дьявол уже здесь», — приводит издание слова доктора Чальза Чиу.

По мнению ученых, британский и калифорнийский варианты штаммов вируса «сильнее», чем остальные, поэтому есть риск заражения обоими штаммами одновременно. Это, по их словам, может привести к появлению нового опасного варианта SARS-CoV-2.

Об обнаружении нового штамма коронавируса CAL.20C в Калифорнии стало известно 20 января. Мутация была обнаружена после того, как в конце декабря калифорнийские ученые начали изучать образцы для выявления британского варианта вируса на территории штата. В ходе исследований эксперты установили, что пришедший из-за океана штамм действительно присутствует в Калифорнии, но в незначительном количестве, в то время как на CAL.20C приходится более половины образцов вирусного генома.

Научный сотрудник Cedars-Sinai Жасмин Пламмер тогда сообщила, что CAL.20C обнаружен также в Аризоне, Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Мексико, Неваде, Нью-Йорке, Техасе, Юте, Вашингтоне и Вайоминге, а также в Колумбии.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Тогда же британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что новый штамм на 70% заразнее своего предшественника. На фоне этого многие страны, в том числе ФРГ и Россия, ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.