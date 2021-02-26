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Эксперт спрогнозировал возвращение в 2022 году безработицы на допандемический уровень
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Эксперт спрогнозировал возвращение в 2022 году безработицы на допандемический уровень

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Безработица в России может вернуться к уровню до пандемии коронавируса в 2022 году. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил «РИА Новости» директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

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«Скорее всего, восстановление на старые уровни около 4,5% произойдет в 2022 году. В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%», ― сказал он агентству.

Также Шибанов подчеркнул, что в настоящее время эксперты не видят угрозы роста уровня безработицы в стране, однако это всё же может произойти в случае нового медицинского кризиса с иной болезнью. Помимо этого, он указал на то, что для восстановления рынка труда необходима поддержка малого и среднего бизнеса.

«Восстановление сектора услуг будет не таким быстрым, в базовом сценарии роста ВВП на 3% доля МСП в России падает. Это не самый позитивный сигнал как в рамках национальных проектов, так и в целом из-за продолжения укрупнения бизнеса», ― отметил эксперт.

В этой связи Шибанов предложил подумать над тем, как можно облегчить развитие малого и среднего бизнеса в ближайшие три года. Кроме того, эксперт объяснил, с чем был связан рост уровня безработицы в прошлом году. По его словам, это произошло из-за закрытия компаний в секторе услуг и перевозок, так что постепенным восстановлением экономики всё должно вернуться на стандартные рельсы.

Ранее, 18 февраля, в Минтруде рассказали, что ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, в ведомстве ожидают дальнейшего снижения уровня безработицы. Подчеркивалось, что значительную роль в этом процессе сыграли принятые меры поддержки как в экономической части, так и в части занятости.

В тот же день замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова на заседании совета СФ по развитию социальных инноваций субъектов России заявила, что на рынке труда в стране наблюдается тенденция к стабилизации. По ее словам, в сентябре прошлого года в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 млн граждан в пиковый период, а сейчас — 2,4 млн человек.

15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных. Среди поручений указывалось и субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных. Поручение необходимо исполнить до 1 марта.

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