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Резкое потепление в Москве образовало частичные потопы по городу

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Коммунальные службы Москвы будут переведены на круглосуточный режим работы. Специалисты очищают водостоки и ливнёвки. В некоторых районах столицы лужи глубиной полметра, сообщает телеканал «Известия». Центр Москвы частично подтопило из-за резкого потепления. Машины с трудом бороздят потоки талой воды. Вода попала в вестибюль станции метро «Маяковская». Один из выходов южного вестибюля временно закрывали. На движении поездов ситуация никак не отразилась.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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