Скорость Гольфстрима показала самый низкий показатель за 1 тыс. лет

Учёные зафиксировали рекордное снижение скорости Гольфстрима. За последнюю тысячу лет течение стало слабее, чем когда-либо. Изменения связаны с влиянием человечества на температурный фон Земли. Постепенное снижение наблюдается уже более 150 лет, передает телеканал «Известия». Если глобальное потепление продолжится, система ослабеет ещё на 34–45%. При таком процессе к концу столетия может произойти остановка «конвейера течений». Гольфстрим оказывает сильное влияние на глобальный климат. Остановка течения принесёт

более суровый зимний климат в Европе и Северной Америке.

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