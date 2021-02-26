Жителей Удмуртии предупредили о снегопаде и похолодании

В последние дни февраля в Удмуртии ожидается снегопад. Температура воздуха местами упадет до –25 градусов.

По данным Удмуртского гидрометцентра, 27 февраля республика окажется во власти североатлантического циклона. В регионе ожидается снежная и ветреная погода. Температура воздуха составит –8...–13 градусов, сообщает ИА «Сусанин». На дорогах образуются снежные заносы и накат.

28 февраля осадки ослабнут, ожидается лишь небольшой снег. На севере Удмуртии похолодает до –25 градусов. На остальной территории республики температура опустится до –12...–17 градусов.

Небольшое похолодание в регионе возможно в начале марта. 2 марта циклон принесет снегопады.