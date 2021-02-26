Россияне рассказали о своих главных страхах в период пандемии

Главной тревогой россиян является неуверенность в трудоустройстве. Согласно результатам международного исследования, 79% опрошенных не считают свою занятость стабильной. Потерять работу боятся 43% жителей страны. Ещё один страх — утрата гражданских свобод, такое мнение высказали 61% опрошенных, сообщает телеканал «Известия». Также в тройке лидеров боязнь заразиться коронавирусом — 60% респондентов опасаются, что подхватят COVID-19.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.