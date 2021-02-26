Умер актер из «Аббатства Даунтон» и «Короны» Рональд Пикап

Английский актер театра и кино Рональд Пикап умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил в четверг, 25 февраля, портал BBC.com.

Актер скончался 24 февраля в окружении своей семьи, после продолжительной болезни, рассказал агент Пикапа.

«Мирно скончался вчера (24 февраля. — Ред.) после долгой болезни в окружении жены и семьи. Нам его будет не хватать» — сказал агент актера.

Пикап работал в кино, театре и на телевидении. Известен по ролям в фильмах и сериалах: «Корона», «Отель «Мэриголд», «Аббатство Даунтон», «Темные времена», «Доктор Кто» и многих других.