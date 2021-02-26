Проезд грузовиков по региональным трассам ограничат в Брянской области

На региональных трассах Брянской области ограничат проезд грузовых машин. Мера направлена на сохранение автодорог.

Проезд запретят с 19 марта по 17 апреля 2021 года. Ограничения коснутся автомобилей, чья допустимая нагрузка на ось составляет 4 т и более, пишет NASHBRYANSK.RU.

Исключения сделаны для большегрузов, которые перевозят медикаменты, топливо, продукты, грузы для сельского хозяйства, строительства и ремонта социальных объектов, машин спецслужб.

Для выявления нарушителей на трассах будет работать передвижной пункт весового контроля.

25 февраля сообщалось, что в Новозыбкове Брянской области вместе со снегом «растаяло» дорожное покрытие. Местные жители сфотографировали большие ямы и пробоины на проезжей части. Снимки попали в городские паблики.